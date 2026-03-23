تأثيرات الحروب على البيئة و المناخ… خبير يوضّح المخاطر الكارثية خاصة لاستهداف منشآت الطّاقة [فيديو]

خسائر الحروب دائما ما تكون عديدة و متعدّدة فهي لا تحصد الأرواح و تدمّر الدّول فقط بل تكون لها تكلفة كبيرة على الطّبيعة و المناخ قد تستمرّ لسنوات طويلة و ذلك بسبب التفجيرات و الاسلحة و الغازات المنبعثة و غيرها من المواد الكيميائية، و لعلّ الحرب على ايران ستكلّف الطّبيعة الكثير خاصة بعد استهداف منشآت طاقية و نفطيّة…

و حول هذا الموضوع أفاد اليوم في تصريح خاص لتونس الرّقمية الباحث المتخصّص في التنمية و التصرف في الموارد الطّبيعية حسين الرّحيلي أنّه بالنّسبة للحروب بشكل عام فهي تمتدّ على فترات زمنية محدّدة يتمّ فيها استعمال مواد خطرة و متفجّرات و صواريخ تؤثّر بشكل او بآخر على الطّبيعة و خاصة إذا ما تمّ استعمال أسلحة محظورة دوليا مثل الاسلحة التي تحتوى على اليورانيوم المخصب و التي تمّ استعمالها في العراق من قبل الجيش الأمريكي و كان لها تأثير كبير خاصة على غابات النخيل في البصرة و كان لها تأثيرات أخرى في عديد المناطق و خسرت بسببه العراق أكثر من 7 مليون جذع نخيل.

و أشار إلى انّ الحرب العدوانية الامريكية الصهيونية على ايران اليوم و التي يتمّ فيها استعمال مواد و قنابل انشطارية و طائرات و غيرها ستؤثّر أيضا بشكل كبير، هذا بالاضافة إلى انّ هذه الحرب هي حرب استراتيجية و ويتمّ خلالها استهداف مصادر الطّاقة و ضرب حقول نفط و حقول غاز، كما أنّه سيتمّ تدمّر منشآت تكرير النفط مما سيكون له تداعيلات خطيرة بسبب تصاعد الدّخان، إذ أنّ هذه المنشآت عند احتراقها تنتج كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون، و غازات الميثان التي تعتبر من أهم الغازات الدّفيئة التي تساهم في الاحتباس الحراري و تساهم في التغيرات المناخية و تهدّد موارد المياه السطحية من خلال التلوث.

و تابع الرّحيلي القول إنّه في عديد الدّول التي شهدت حروبا مثل العراق و سوريا و غيرها تصبح الأمطار حمضية، متأثّرة بالتلوث الكبير الذّي يقع على امتداد الحروب، بالاضافة إلى انّ تواصلها سيؤثّر على محطّات تحلية مياه البحر و خاصة الموجودة في الخليج و التي تعتبر المصادر الأساسية للماء بالنّسبة لهذه الدّول و بالتالي ضرب محطّات تحلية المياه سيجعل من مصادر المياه التقليدية له نتائج صعبة جدا.

و شدّد الباحث في الموارد الطّبيعيّة على أنّه لا يجب أن نأخذ نتائج هذه الحروب من زاوية واحدة فقط و هي السيطرة على مصادر الطّاقة بل يجب الاخذ بعين الاعتبار تأثيراتها الكبيرة على الشّعوب و على الفلاحة و الموارد المائيّة و كذلك على الموارد الطّاقية الأحفورية، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار انّ استهداف مصادر الطّاقة سيكون له تأثيرات كبيرة جدا في علاقة بالتلوث على المدى المتوسط و البعيد، إذ أنّ حرب 1991 التي تمّ فيها حرق حقول النّفط في الكويت و حرق حقول النفط في العراق تواصلت تداعياته لمدّة 12 و 15 سنة، وفق قوله.

و تابع الرّحيلي القول انّ الحرب على العراق مثلا تمّ فيها استعمال كلّ الاسلحة الانشطارية و الأسلحة الكيميائية، الأمر الذّي يؤثّر إلى اليوم على التربة و على الهواء و على تساقطات الامطار التي أصبحت حمضية، ما أثّر بدوره على الزّراعة وعلى الدّورة الحياتية للنّخيل حيث كانت العراق أكثر دولة بها نخيل، و اليوم فقدت 7 مليون جذع على امتداد 15 سنة، هذا بالاضافة إلى أنّ هذه الامطار ايضا قد تضرّ حتى بمصادر المياه الجوفية و بالتربة، و سيدوم الخطر لسنوات و سيؤثر على النباتات و على الحيوان و بالتالي على الانسان الذّي يستهلكها.

