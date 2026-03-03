تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في إنتاج وتصدير النفط والغاز، ما يجعلها الأكثر حساسية لأي حرب إقليمية. وفي ظل تصاعد التوتر العسكري الحالي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، دخل قطاع الطاقة العالمي في اقوى إختبار منذ عقود من حيث أثر الحرب على الأسعار، وأهمية أوبك+، والضغوط على الأسواق، وصولًا إلى إنعكاسات التضخم عالميًا

إذ بلغ سعر برميل برنت 85 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2024، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15% خلال يومين. كما صعدت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 87% خلال 48 ساعة، ووصل عقد الغاز الطبيعي الهولندي TTF إلى 60 يورو. وفي الولايات المتحدة، بلغ سعر برميل “الأمريكي الخفيف” 77 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ جانفي 2025، بينما تتوقع جي بي مورغان أن يصل سعر خام برنت إلى 120 دولارًا خلال هذا العام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



