Français
Anglais
العربية
الأخبار

تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة

تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في إنتاج وتصدير النفط والغاز، ما يجعلها الأكثر حساسية لأي حرب إقليمية. وفي ظل تصاعد التوتر العسكري الحالي في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، دخل قطاع الطاقة العالمي في اقوى إختبار منذ عقود من حيث أثر الحرب  على الأسعار، وأهمية أوبك+، والضغوط على الأسواق، وصولًا إلى إنعكاسات التضخم عالميًا

إذ بلغ سعر برميل برنت 85 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ جويلية 2024، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15% خلال يومين. كما صعدت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 87% خلال 48 ساعة، ووصل عقد الغاز الطبيعي الهولندي TTF إلى 60 يورو. وفي الولايات المتحدة، بلغ سعر برميل “الأمريكي الخفيف” 77 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ جانفي 2025، بينما تتوقع جي بي مورغان أن يصل سعر خام برنت إلى 120 دولارًا خلال هذا العام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

909
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

433
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
374
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
333
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
311
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
301
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
300
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
295
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
264
الأخبار

رابطة أبطال إفريقيا : تعيين السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة الترجي و الأهلي برادس
260
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى