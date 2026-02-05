Français
Anglais
العربية
الأخبار

تأجيل الأيام القنصلية بوهران: تذكير هام للجالية التونسية بالغرب الجزائري

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن تأجيل تنظيم الأيام القنصلية بمدينة وهران، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 06 و07 فيفري 2026، إلى موعد لاحق.

وأوضحت السفارة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على ضمان أفضل ظروف الإعداد والتنظيم، بما يتيح أوسع مشاركة ممكنة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالغرب الجزائري، ويضمن حسن سير الخدمات القنصلية المقدّمة.

وأكدت السفارة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن التواريخ والأماكن الجديدة الخاصة بهذه المهمة القنصلية، وذلك عبر صفحتها الرسمية.

ودعت الجالية التونسية المعنية إلى متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السفارة، والبقاء على اطلاع بكل المستجدات المتعلقة بتنظيم الأيام القنصلية المقبلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

367
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

330
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
287
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية
284
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
280
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
267
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
266
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية
261
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
257
الأخبار

تكوين لجنة تونسية جزائرية لمتابعة مخرجات زيارة وزير الصحة
254
اقتصاد وأعمال

من الحِرفة إلى الاستثمار: تونس تفرض حضورها في أبيدجان عبر SATIT 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى