تأجيل الأيام القنصلية بوهران: تذكير هام للجالية التونسية بالغرب الجزائري

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر عن تأجيل تنظيم الأيام القنصلية بمدينة وهران، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 06 و07 فيفري 2026، إلى موعد لاحق.

وأوضحت السفارة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على ضمان أفضل ظروف الإعداد والتنظيم، بما يتيح أوسع مشاركة ممكنة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالغرب الجزائري، ويضمن حسن سير الخدمات القنصلية المقدّمة.

وأكدت السفارة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن التواريخ والأماكن الجديدة الخاصة بهذه المهمة القنصلية، وذلك عبر صفحتها الرسمية.

ودعت الجالية التونسية المعنية إلى متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن السفارة، والبقاء على اطلاع بكل المستجدات المتعلقة بتنظيم الأيام القنصلية المقبلة.

