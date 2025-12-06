Français
Anglais
العربية
الأخبار

تأجيل النظر في قضيتين ضدّ عبير موسي

تأجيل النظر في قضيتين ضدّ عبير موسي

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،أمس، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي و مريم ساسي القيادية بالحزب و تحديد موعد لاحق لها، وذلك في ما يعرف بقضية مكتب الضبط.

كما مثلت عبير موسى، إثر ذلك أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس لمحاكمتها في الشكاية التى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريح إعلامي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب.

و قد تقرر تأجيل المحاكمة لجلسة 30 ديسمبر الحالي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

487
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

384
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة
365
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
353
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
325
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
324
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
321
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
305
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
303
أخر الأخبار

باجة: بلدية مجاز الباب تُمهل المواطنين أسبوعاً لرفع مواد البناء الموضوعة عشوائياً بالطريق العام
301
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى