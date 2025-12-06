تأجيل النظر في قضيتين ضدّ عبير موسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،أمس، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي و مريم ساسي القيادية بالحزب و تحديد موعد لاحق لها، وذلك في ما يعرف بقضية مكتب الضبط.

كما مثلت عبير موسى، إثر ذلك أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس لمحاكمتها في الشكاية التى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريح إعلامي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب.

و قد تقرر تأجيل المحاكمة لجلسة 30 ديسمبر الحالي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



