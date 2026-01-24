Français
الأخبار

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية ⁠واالمجلس الأولمبي ⁠الآسيوي اليوم السبت اتفاقهما على تأجيل موعد استضافة ‌دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى موعد ‍سيتحدد لاحقا.

و قالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية ​السعودية في بيان “يأتي هذا القرار انطلاقا ‌من مبدأ التعاون والتنسيق الاستراتيجي الكامل بين الجانبين، وفي إطار الشراكة المتينة التي تجمعهما، وحرصهما على كل ‌ما من شأنه دعم تطور الرياضة في المنطقة بشكل عام ومستقبل الرياضات الشتوية بشكل خاص.

و أضافت “سيتم ‍استبدال ذلك ⁠في المرحلة الحالية بإقامة عدد من البطولات الشتوية الفردية في المملكة و ذلك بهدف الترويج للرياضات الشتوية و بناء قاعدة من ​الممارسين والمنتمين لهذه ‌الرياضات و إتاحة المزيد من الوقت للاستعداد للمشاركة بعدد ​أكبر من الرياضيين من المملكة و منطقة غرب آسيا في المسابقات ​الشتوية مستقبلا”.

