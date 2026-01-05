Français
الأخبار

تأجيل قضية الإعلاميين مراد الزغيدي و برهان بسيس

تأجيل قضية الإعلاميين مراد الزغيدي و برهان بسيس

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس و مراد الزغيدي، من أجل شبهات تبييض الأموال والتهرب الضريبي، الى جلسة يوم 22 جانفي الجاري، ورفض مطلبي الإفراج عنهما، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الاثنين.

و أوضح المصدر القضائي، أن هذا التأجيل هو الأخير، وسيتم في الجلسة القادمة الإعلان عن الحكم الإبتدائي في هذه القضية.

و كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت يوم 11 ديسمبر الفارط، رفض الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتأخير محاكمتهما الى جلسة اليوم 5 جانفي.

يشار الى أن أطوار هذه القضية تعود إلى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد كلّ من بسّيس والزغيدي، من أجل شبهات تتعلق بـ “ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام و مقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل و توظيفها و إدارتها ومآلاتها و الإثراء غير المشروع”.

تعليقات

