تأجيل قضية ‘التسفير 2’ إلى جلسة 24 أفريل المقبل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجلت الدائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 13 مارس 2026 محاكمة المتهمين في قضية “التسفير 2” إلى جلسة 24 أفريل القادم.

ويشمل ملف القضيّة 8 متّهمين إلى جانب عدد من الجمعيات ووكالات الأسفار تعلقت بهم تهم “الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية او التحريض عليها ضد بلد اخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحضيرية وغيرها من التهم ذات الصبغة الارهابية وفق ملف القضية والأبحاث”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



