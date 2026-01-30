Français
تأجيل قضية ما يعرف ب”العنصرية” المتعلقة بسنية الدهماني إلى يوم 3 أفريل القادم

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، حل المفاوضة في قضية ما يعرف ب”العنصرية” المتعلقة بسنية الدهماني (المحالة بحالة سراح ) و تأخيرها لجلسة يوم 3 افريل القادم استجابة لطلب الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.

و صدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كان قاضي التّحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني، بعد أن تم إيقافها في 11 ماي 2024 ، ثمّ تتالت بطاقات الإيداع في حقها لتواجه خمس قضايا دفعة واحدة جميعها مستندة إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

