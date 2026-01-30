تأجيل قضية ما يعرف ب”العنصرية” المتعلقة بسنية الدهماني إلى يوم 3 أفريل القادم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، حل المفاوضة في قضية ما يعرف ب”العنصرية” المتعلقة بسنية الدهماني (المحالة بحالة سراح ) و تأخيرها لجلسة يوم 3 افريل القادم استجابة لطلب الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.

و صدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كان قاضي التّحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني، بعد أن تم إيقافها في 11 ماي 2024 ، ثمّ تتالت بطاقات الإيداع في حقها لتواجه خمس قضايا دفعة واحدة جميعها مستندة إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



