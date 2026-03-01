تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا لكرة القدم في الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا للنخبة التي كان من المقرر إقامتها في الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
و كان من المبرمج إقامة أربع مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية وإيران لكنها ستقام في وقت لاحق.
و قال الاتحاد الأسيوي في بيان اليوم “سيواصل الاتحاد الأسيوي مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير”.
و تشهد المنطقة حالة تأهب قصوى منذ أمس بعد شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غارات جوية على إيران.
و رد الإيرانيون بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة بما في ذلك في الإمارات و قطر و السعودية و البحرين و العراق و سوريا و الأردن.
