الأخبار

تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا لكرة القدم في الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأسيوي ​لكرة القدم اليوم الأحد ​تأجيل مباريات رابطة أبطال آسيا ‌للنخبة التي كان ‌من المقرر إقامتها ‌في الشرق الأوسط الاثنين والثلاثاء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

و كان من ⁠المبرمج إقامة أربع مباريات في ذهاب دور الستة عشر في الإمارات وقطر بمشاركة ​أندية من الدولتين بالإضافة إلى فرق من السعودية وإيران ⁠لكنها ستقام في وقت لاحق.

و قال الاتحاد الأسيوي في بيان اليوم “سيواصل ⁠الاتحاد الأسيوي مراقبة هذا الوضع المتغير بسرعة عن كثب وسيظل عازما على ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير”.

و تشهد المنطقة حالة تأهب قصوى منذ أمس بعد شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ​غارات جوية على إيران.

و رد الإيرانيون بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة بما في ذلك في ‌الإمارات و قطر و السعودية و البحرين و العراق و سوريا و الأردن.

تعليقات

