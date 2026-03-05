تأجيل محاكمة أمين مال جمعية “نماء تونس” وعضوين آخرين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقرر اليوم الخميس 5 مارس 2026، تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة وأمين مال جمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين بالجمعية محالين معه بحالة إيقاف، إلى جلسة 30 مارس الجاري.

ويأتي قرار هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس استجابة لطلب الدفاع وانتظار مآل الطعن الذي تقدم به ممثل الادارة العامة للديوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية “نماء تونس” وتحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان وحساباته البنكبة، بعد شبهات تبييض وغسل الأموال ومخالفة قوانين الصرف مثلما يفيده ملف القضية والأبحاث.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



