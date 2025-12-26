تأجيل محاكمة البشير العكرمي ومتهمين آخرين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت هيئة الدّائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، تأخير النّظر في القضية المرفوعة ضدّ وكيل الجمهورية المعفى للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والحبيب اللّوز القيادي بحركة النّهضة ومتهمين آخرين الى موعد لاحق وذلك لجلب الحبيب اللوز إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد بالسّجن المدني بالمرناقية.

وقد طلب محامو هيئة الدّفاع عن الشهيد شكري بلعيد تأخير الجلسة لتقديم طلبات الدعوى المدنية.

وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت إحالة البشير العكرمي والحبيب اللوز وبقية المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية في علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

