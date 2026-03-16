تأجيل محاكمة غازي القروي في قضية تبييض أموال و فساد مالي

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل غازي القروي ومتهم ثان إلى موعد لاحق، وذلك في انتظار ورود الاختبارات المأذون بها قضائيا بخصوص ملف القضية التي تتعلّق بتبييض الأموال و الفساد المالي و الإداري.

و للتذكير، فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخّرا، بالسجن مدّة 12 سنة مع النفاذ العاجل في حقّ غازي القروي و شقيقه نبيل القروي، وذلك بخصوص قضية فساد مالي وإداري. كما قضت المحكمة بإصدار خطايا مالية في حقهما.

