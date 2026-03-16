Français
Anglais
العربية
الأخبار

تأجيل محاكمة غازي القروي في قضية تبييض أموال و فساد مالي

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل غازي القروي ومتهم ثان إلى موعد لاحق، وذلك في انتظار ورود الاختبارات المأذون بها قضائيا بخصوص ملف القضية التي تتعلّق بتبييض الأموال و الفساد المالي و الإداري.

و للتذكير، فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخّرا، بالسجن مدّة 12 سنة مع النفاذ العاجل في حقّ غازي القروي و شقيقه نبيل القروي، وذلك بخصوص قضية فساد مالي وإداري. كما قضت المحكمة بإصدار خطايا مالية في حقهما.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

353
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ترامب يفتح جبهة جديدة ضد وسائل الإعلام الأمريكية

288
الأخبار

حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة و غلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان
252
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
250
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
248
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
247
الأخبار

وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية
241
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
235
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
229
الأخبار

طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة
229
الأخبار

الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام و الحكام المساعدين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى