تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي

قرّرت الدائرة الجناحيّة 36 المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جلسة يوم 27 فيفري الجاري.

و كانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن راشد الغنوشي مُدّة عامين اثنين من أجل تهمة جلب أدوات دفع من الخارج عن طريق البريد دون رخصة.

و يتعلّق ملف القضية بملابسات تبرّع راشد الغنوشي بمبلغ جائزة دولية تحصّل عليها سنة 2016 لفائدة مُنظّمة الهلال الأحمر التونسي، وفق ما كانت أكّدته هيئة الدفاع عنه ابان صدور الحكم الابتدائي.

