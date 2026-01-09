تأخير قضية “أنستالينغو” إلى يوم 13 جانفي الحالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الجمعة، تأخير قضية “أنستالينغو”، إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 13 جانفي الحالي، ليترافع المحامون بعد أن تمّ اليوم استنطاق المتهمين الحاضرين، حسب ما أفاد به مصدر قضائي مطلع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد باشرت بعد ظهر اليوم الجمعة النظر في القضية باستنطاق المتهمين الحاضرين في الجلسة، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

و قد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، وجّهت لهم تهم “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” وكذلك “حمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح” و”إثارة الهرج والقتل والسلب” و”المؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”.

و كانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كلّ المتهمين في ما عرف بقضية “انستالينغو”، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا.

و “انستالينغو” شركة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة.

و قد تم تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



