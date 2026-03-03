تأشيرات فورية وعبور اضطراري: ترتيبات خاصة لمغادرة التونسيين من البحرين

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بالمنامة أن السلطات السعودية المختصة ستمنح تأشيرة سياحية فورية للمتقدمين عبر منصة “التأشيرات” الإلكترونية، وذلك بالنسبة للتونسيين المقيمين بمملكة البحرين والراغبين في مغادرتها عبر جسر الملك فهد، شريطة أن يكونوا حاملين لرخص إقامة بحرينية سارية المفعول.

بالنسبة لغير المقيمين العالقين

أما بالنسبة للتونسيين غير المقيمين بمملكة البحرين والراغبين في المغادرة عبر جسر الملك فهد، فسيتم إعداد قائمة بأسمائهم وبياناتهم لعرضها على الجهات السعودية المعنية قصد إصدار “تأشيرة عبور اضطرارية” لفائدتهم، على أن تُمنح هذه التأشيرة على مستوى الجسر عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

كيفية التواصل مع السفارة

ودعت السفارة المعنيين بالأمر إلى موافاتها بكافة بياناتهم (الاسم واللقب، نسخة من جواز السفر، رقم الهاتف الجوال) عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة المستجدات الإقليمية وتيسير مغادرة المواطنين الراغبين في العبور عبر الأراضي السعودية.