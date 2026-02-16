تأمينات كومار تكشف مقتطفات من النظام الداخلي لجوائز الكومار الذهبي للرواية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت تأمينات كومار عن مقتطفات من النظام الداخلي المنظم لجوائز الكومار الذهبي، وهي تظاهرة سنوية تُعنى بتكريم الروايات التونسية المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، وتُمنح للأعمال التي تتميز بجودة أسلوبها وبعدها الإبداعي.

الفصل الأول: جوائز متعددة لدعم التميز الروائي

تنظم تأمينات كومار جوائز سنوية للرواية التونسية، وتتمثل في ثلاث فئات رئيسية:

جائزة الكومار الذهبي باللغتين العربية والفرنسية، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دينار. وتُسند هذه الجائزة لأفضل رواية صادرة بين دورتين من المسابقة. ويمكن للكتّاب المتوجين بها الترشح مجدداً بروايات جديدة لنيل الجائزة نفسها بعد مرور خمس سنوات.

الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم باللغتين العربية والفرنسية، وتُقدّر قيمة كل جائزة بـ7 آلاف دينار. وتُمنح للروايات التي حازت تقدير أعضاء لجنة التحكيم نظراً لتميزها. ويحق للكتّاب الفائزين بها الترشح لاحقاً لجائزة الكومار الذهبي، كما يمكنهم إعادة المشاركة للحصول على الجائزة الخاصة بعد خمس سنوات.

جائزة الاكتشاف باللغتين العربية والفرنسية، وقيمة كل جائزة 3 آلاف دينار. وتُسند لرواية رأت فيها لجنة التحكيم موهبة تبشر بمستقبل روائي واعد لصاحبها، علماً أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة فقط لنفس الكاتب.

الفصل الثاني: شروط الترشح

تخص هذه الجوائز الروايات التي يكتبها مؤلفون من الجنسية التونسية، سواء نُشرت داخل تونس أو خارجها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل 2025 إلى 31 مارس 2026.

الفصل الثالث: لجنتا تحكيم لاختيار الأعمال المتوجة

يتم اختيار الأعمال الفائزة ضمن المسابقة الرسمية من قبل لجنتين: الأولى للأعمال المكتوبة باللغة العربية، والثانية للأعمال باللغة الفرنسية. وتتكوّن كل لجنة من خمسة أعضاء تعيّنهم تأمينات كومار.

ودعت الشركة الكتّاب وناشري الروايات الذين تستجيب أعمالهم للشروط المذكورة والراغبين في المشاركة إلى الاتصال بإدارة التسويق لدى تأمينات كومار، قصد ملء استمارة التسجيل وإيداع سبع نسخ من مؤلفاتهم.

