تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي

قررت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض جميع الطعون المرفوعة ضد الحكم الاستئنافي المتعلق بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي.

و كانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدة عام واحد مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق اثني عشر أمنيا أحيلوا على أنظارها بخصوص القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي الذي توفي غرقا بوادي رادس مليان قرب ملعب رادس خلال شهر مارس من سنة 2018.

و تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس والورثة وجمعية النادي الافريقي وجمعيات اخرى ناشطة بالمجتمع المدني وثلاثة متهمين الطعن بالتعقيب ضد الأحكام الاستئنافية.

و اثر اطلاعها على حيثيات ملف القضية وجميع الطعون المرفوعة لديها قررت محكمة التعقيب رفض بعض الطعون ” شكلا” ورفض طعون أخرى ” أصلا” وبالتالي الابقاء على الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين وتأييدها.