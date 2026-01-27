Français
Anglais
العربية
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي

قررت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض جميع الطعون المرفوعة ضد الحكم الاستئنافي المتعلق بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي.
و كانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدة عام واحد مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق اثني عشر أمنيا أحيلوا على أنظارها بخصوص القضية المتعلقة بوفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي الذي توفي غرقا بوادي رادس مليان قرب ملعب رادس خلال شهر مارس من سنة 2018.
و تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس والورثة وجمعية النادي الافريقي وجمعيات اخرى ناشطة بالمجتمع المدني وثلاثة متهمين الطعن بالتعقيب ضد الأحكام الاستئنافية.
و اثر اطلاعها على حيثيات ملف القضية وجميع الطعون المرفوعة لديها قررت محكمة التعقيب رفض بعض الطعون ” شكلا” ورفض طعون أخرى ” أصلا” وبالتالي الابقاء على الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين وتأييدها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ

335
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
332
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
296
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
291
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
276
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
276
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
274
الأخبار

ولاية تونس : استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 ابتداءً من الغد
271
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
268
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى