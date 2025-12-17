Français
تأييد الحكم بسجن الفنان محمد رمضان لمدّة عامين

تأييد الحكم بسجن الفنان محمد رمضان لمدّة عامين

قضت محكمة جنح الاستئناف في مصر، الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المغني و الممثل محمد رمضان على حكم بسجنه لسنتين مع الشغل، مثبتةً القرار السابق، على خلفية اتهامه بنشر و عرض أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” من دون الحصول على التصاريح و الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

و لم يحضر الفنان محمد رمضان جلسة الاستئناف، لكن محاميه حضر و قدّم مستندات للمحكمة، طالباً براءة موكله من التهم الموجهة إليه، إلا أن القرار النهائي كان رفض الاستئناف و تأييد الحكم.

و تعود القضية إلى شهر أوت الماضي، عندما طرح رمضان أغنيته الجديدة دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرقابية، مما استدعى مساءلته قانونياً و إحالته للمحاكمة.

تعليقات

