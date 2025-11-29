تارون وغارون: بارديلّا يتعرّض لـ”اعتداء” خلال جلسة توقيع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك جوردان بارديلّا، هذا السبت 29 نوفمبر، في جلسة توقيع كتابه «ما يريده الفرنسيون» بمدينة مواساك، في إقليم تارون وغارون، حيث تعرّض لـ”اعتداء”، وفق ما أفاد به مقرّبون من رئيس حزب التجمّع الوطني.

وأثناء إجابته على أسئلة وسائل الإعلام في بداية الجلسة، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، قبل أن يواصل النقاش مع الحضور، أقدم رجل على الانقضاض على عضو البرلمان الأوروبي حوالي الساعة الثالثة و45 دقيقة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المسؤول الفرنسي “بخير”، إذ تم إبعاده لمدّة تقارب عشرين دقيقة قبل أن يعود للقاء قرّائه لاحقًا.

من جهتها، ربطت إدارة الحزب الحادثة بحضور نحو خمسين متظاهرًا على هامش الفعالية. وقد تقدّم حزب التجمّع الوطني بشكاوى باسمه وباسم الحزب.

