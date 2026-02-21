تاريخ مواجهات الترجي و الأهلي قبل قمة ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتجدد الصراع الناري بين الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة محتدمة بينهما.

و يبحث الأهلي المصري عن لقبه الثالث عشر في المسابقة و تعزيز رقمه القياسي، بعد أن تُوّج بآخر ألقابه على حساب الترجي في نهائي 2024 إثر فوزه بمجموع مباراتي الدور النهائي (1-0).

في المقابل، يسعى الترجي إلى العودة لمنصة التتويج للمرة الخامسة في تاريخه.

من المقرر أن تُقام جولة الذهاب أحد يومي 13 و 14 مارس المقبل في شهر رمضان بتونس، بعد أن حل الترجي ضمن أندية المستوى الثاني إلى جانب (نهضة بركان المغربي، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).

في المقابل، تُجرى لقاءات جولة الإياب أحد يومي 20 و 21 مارس المقبل في القاهرة، بعد أن حلّ الأهلي ضمن فرق المستوى الأول إلى جانب أندية (بيراميدز المصري، الهلال السوداني، الملعب المالي).

و سيلتقي الفائز بمجموع المواجهتين (الأهلي ضد الترجي) مع المتأهل من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الملعب المالي.

و من المقرر أن تُقام مواجهتا الذهاب في الدور نصف النهائي للبطولة أيام 10 و 11 و 12 أبريل المقبل، في حين تُجرى مباراتا الإياب أيام 17 و 18 و 19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب بالدور النهائي، فسوف يُقام يوم 15 ماي المقبل، بينما تُجرى مباراة العودة في 24 من الشهر ذاته.

تعيد مباراة القمة بين الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري إلى الأذهان لقاءاتهما بالبطولة الأهم و الأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء و التي كان آخرها في نهائي نسخة المسابقة موسم 2024/2023، و التي حسمها الفريق الأحمر لمصلحته (1-0) في مجموع مباراتي الذهاب و العودة.

و سبق أن لعب الأهلي المصري مع الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا أعوام 1990 تحت المسمى القديم (كأس الأندية الإفريقية لأبطال الدوري) و كذلك أعوام 2001 و 2007 و 2010 و 2011 و 2012 و 2017 و 2018 و 2021 و 2023 بالإضافة إلى 2024.

لعب الفريقان 24 مباراة في دوري الأبطال، كانت الأفضلية خلالها للأهلي الذي حقق 11 فوزًا مقابل 4 انتصارات للترجي، بينما فرض التعادل نفسه على 9 لقاءات.

أحرز الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا 26 هدفًا مقابل 14 هدفًا لشيخ الأندية التونسية.

