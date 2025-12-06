Français
رياضة

تايكواندو : ذهبية لوفاء المسغوني في مونديال أقل من 21 سنة

تايكواندو : ذهبية لوفاء المسغوني في مونديال أقل من 21 سنة

أحرزت التونسية وفاء المسغوني اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 الميدالية الذهبية لبطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة، بالعاصمة الكينية نيروبي لحساب منافسات وزن دون 62 كغ، اثر فوزها في الدور النهائي على الاسبانية السا سيكانيل.

وكانت المسغوني قد أزاحت في ثمن النهائي الكازاخستانية ايوليم اسكار ثم البرازيلية رافاييلا دي في ربع النهائي وكذلك الروسية اناستازيا بانوفا في نصف النهائي.

انجاز عالمي جديد ينضاف لرصيد وفاء المسغوني بعد التتويج بذهبية بطولة العالم للوسطيات كوريا الجنوبية 2024 والميدالية الذهبية لبطولة العالم كبريات الصين 2025 والميدالية البرونزية لبطولة العالم النسائية غينيا الاستوائية 2025.

ورفعت المسغوني رصيد تونس ضمن بطولة العالم للتايكواندو لاقل من 21 سنة الى ميداليتين اثر احراز مواطنها معتز العيفاوي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن ما فوق 87 كلغ في وقت سابق.

تعليقات

