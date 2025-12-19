Français
Anglais
العربية
الأخبار

تايلاند–كمبوديا : الحرب التي زعم ترامب أنه أوقفها تعود من جديد… و الصين تسعى لإحراجه

تايلاند–كمبوديا : الحرب التي زعم ترامب أنه أوقفها تعود من جديد… و الصين تسعى لإحراجه

إنها واحدة من ثماني حروب – ومع حرب أوكرانيا تصبح تسعًا – كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أنه نجح في إيقافها.

أحد «إنجازاته» التي كان يطالب بسببها، وبإلحاح شديد، بالحصول على جائزة نوبل للسلام، جائزة عن كل «نجاح عالمي».

و هو عدد كبير فعلًا. لكن الواقع جاء مغايرًا تمامًا: تايلاند وكمبوديا عادتا إلى الاقتتال مجددًا وبمواجهات فعلية، وهو ما حدث بالفعل أمس الخميس 18 ديسمبر على طول حدودهما المشتركة…

و من الواضح أن وقف إطلاق النار الذي لوّح به الرئيس الأمريكي قد فشل، على الأقل في الوقت الراهن.

فمنذ 12 يومًا تتواجه قوات البلدين عسكريًا.

و لحسن الحظ – إن صحّ التعبير – لا تزال الاشتباكات حتى الآن محصورة في قصف متبادل محدود على المناطق الحدودية.

فالمملكتان في جنوب شرق آسيا تتنازعان منذ زمن طويل على بقعٍ حدودية في تلك المنطقة.

و بحسب آخر حصيلة رسمية، أسفرت الاشتباكات عن ما لا يقل عن 39 قتيلًا – 21 في تايلاند و18 في كمبوديا – كما أُجبر مئات الآلاف من السكان على الفرار على عجل من المناطق الحدودية في كلا البلدين.

و أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بأن «طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة للجيش التايلاندي ألقت قنبلتين في محيط بلدية بويبت».

في المقابل، أعلنت القوات الجوية التايلاندية أنها ردّت باستهداف مبنى «يُستخدم لتخزين صواريخ» استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

و قال المتحدث باسمها جاكريت ثامافيتشاي خلال مؤتمر صحفي: «أؤكد أنه لم تسجَّل أي خسائر في صفوف المدنيين أو أضرار جانبية». لكن هذا التأكيد لا يُلزم أحدًا بتصديقه.

و تكمن المأساة في أن مدينة بويبت الكمبودية تضم عددًا كبيرًا من الكازينوهات التي يرتادها اللاعبون التايلانديون بكثافة في أوقات السلم.

غير أن كمبوديا أغلقت، يوم السبت، جميع المعابر الحدودية بشكل كامل، بحيث لم يعد يمر لا أشخاص و لا بضائع.

و أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية مطلع الأسبوع أن أربعة كازينوهات تضررت جراء هجمات تايلاندية منذ استئناف القتال في 7 ديسمبر 2025.

و تتزايد المخاوف من تصعيد محتمل وطويل الأمد، في وقت بدأ فيه لاعبون دوليون آخرون التحرّك بعد فشل وساطة الرئيس ترامب.

و من المنتظر وصول مبعوث خاص لوزارة الخارجية الصينية إلى المنطقة في محاولة لتقريب وجهات النظر. وقد أُعلن عن توجهه إلى مدينة بويبت، أحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين.

الصين… فخلف هذا الحراك الدبلوماسي لبكين، يبرز أيضًا صراع نفوذ مع واشنطن حول القيادة الإقليمية. فالرئيس شي جين بينغ يتحرك داخل نطاق نفوذ بلاده الطبيعي، غير أن الولايات المتحدة تمدّ أذرعها في المنطقة منذ عقود، وصولًا إلى بحر الصين الجنوبي، وهو ما يثير حفيظة ثاني أكبر قوة في العالم.

صحيح أن تايلاند وكمبوديا تحتفظان بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، إلا أن هذه المنطقة تُعد الامتداد الجغرافي والاستراتيجي الطبيعي للصين.

و بالتالي، من المرجح أن تتصاعد الاحتكاكات بين القوتين العظميين تدريجيًا، بالتوازي مع تنامي القدرات العسكرية الصينية.

أما عن «معجزات» ترامب في ميدان السلام، فإن العالم يطالب بالحكم عليها وفق الوقائع لا الشعارات. فقد سبق له أن أعلن، بصوت عالٍ، أنه وضع حدًا للاقتتال الدموي بالوكالة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا. لكن الواقع الميداني يثبت أن الحرب لم تتوقف، بل على العكس تمامًا. فتعقيد هذا النزاع يجعل من المستحيل إخماده بضربة سحرية…

غير أن الرئيس الأمريكي يحب الحلول السريعة، بل السريعة جدًا، ويكره التعقيد والتدرّج والقراءة العميقة. وهو ما ينطبق أيضًا على نزاعات مزمنة مثل الصراع بين الهند وباكستان، أو بين أذربيجان وأرمينيا، و غيرها.

فالبيت الأبيض غالبًا ما يتجاهل الجذور التاريخية العميقة المتراكمة عبر أجيال. وهذه الدقائق لا تعني كثيرًا أقوى رجل في العالم، الذي لا يبدو مستعدًا للغوص في هذا «المستنقع».

لكن لا مفرّ من ذلك، إذا كان يريد حقًا الادعاء بأنه قادر على حلّ أزمات العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

483
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

395
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق
356
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
353
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
328
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
306
الأخبار

صفاقس : تنظيم الدورة الأولى لبطولة الشهيد محمد الزواري للشطرنج
297
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق
287
الأخبار

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس
284
الأخبار

تأييد الحكم بسجن الفنان محمد رمضان لمدّة عامين
283
الأخبار

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى