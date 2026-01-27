تتصدّر إنتاج التفاح وطنياً بـ62 ألف طن: صابة واعدة للتفاح في القصرين خلال موسم 2025/2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جوابها على سؤال النائب محمد أمين مباركي حول وضعية صابة التفاح بجهتي سبيبة وفوسانة من ولاية القصرين أن صابة التفاح لموسم 2025/2026 بولاية القصرين عمومًا بـ 62 ألف طن. وفقًا لبيانات المجمع المهني المشترك للغلال، شهد إنتاج التفاح في تونس، خلال سنة 2025، ارتفاعًا بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 121 ألف طن.

وتحتل ولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج التفاح . وفقًا لنتائج تحليل سلسلة قيمة شجرة التفاح في منطقة سبيبة بولاية القصرين، الصادر عن مجلة Journal of News Sciences ، يتمّ اعتماد نوعين من الأصناف في زراعة التفاح: أصناف مبكّرة تُعرف بأصناف الصيف، مثل Lorca وAnna وAin Chamir، وأصناف متأخّرة تُعرف بأصناف الخريف أو التفاح المخصّص للتبريد، من بينها Golden Delicious وStarkrimson وRichared.

وتُعدّ أصناف Golden Delicious وRed Delicious من أكثر أصناف التفاح شهرة في ولاية القصرين، إذ تتميّز بجودتها العالية، ونكهتها المميّزة، ولونها الجذّاب، إضافة إلى حجمها المناسب. ويتمّ تسويق هذه الأصناف عادة على مدار السنة، ولا سيما خلال شهر رمضان، الذي يُعدّ فترة ذروة في الاستهلاك، حيث تُباع هذه التفاحات بأسعار مرتفعة.

وتُقدَّر الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه الأصناف من التفاح في ولاية القصرين بنحو 40 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني.

وقد انطلقت زراعة أشجار التفاح في ولاية القصرين، وتحديدًا في منطقة سبيبة، منذ ستينيات القرن الماضي. وبعد تسعينيات القرن العشرين، توسّعت هذه الزراعة لتشمل أغلب المعتمديات التي تتوفّر فيها الظروف المناخية الملائمة، على غرار فوسانة وسبيطلة وجدليان.

وتتّسم أغلب الاستغلاليات الفلاحية في منطقة سبيبة بصغر حجمها، نتيجة تفتّت الأراضي الزراعية، إذ تضمّ المنطقة نحو 3600 فلاح، يمتلك 80 في المائة منهم أراضي لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات، فيما تتراوح مساحة الأراضي لدى 15 في المائة من المستغلّين بين 5 و10 هكتارات، بينما يمتلك الباقون أراضي تتراوح مساحتها بين 10 و50 هكتارًا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



