Français
Anglais
العربية
الأخبار

تتضامن مع كندا والولايات المتحدة..الإمارات تُعزّي في ضحايا حادثة طائرة “إير كندا إكسبرس”

أعلنت زارة الخارجية في  الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات أعربت عن خالص تعازيها وتضامنها مع كندا والولايات المتحدة في ضحايا حادثة التصادم لطائرة تابعة لشركة “إير كندا إكسبرس” في مطار لاغوارديا بنيويورك، والتي أسفرت عن وفاة قائد الطائرة ومساعده، وإصابة عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة الكندية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى