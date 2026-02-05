Français
تتويج أممي للوحدة التونسية للنقل الجوي في إفريقيا الوسطى تقديراً لجهودها في حفظ السلام

تتويج أممي للوحدة التونسية للنقل الجوي في إفريقيا الوسطى تقديراً لجهودها في حفظ السلام

أُسندت ميدالية الأمم المتحدة إلى وحدة النقل الجوي التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وذلك تقديراً لالتزامها المتواصل بدعم جهود حفظ السلام وتعزيز الاستقرار في هذا البلد الإفريقي.

وأفادت بعثة “مينوسكا” بأن 75 عنصراً من قوات القبعات الزرقاء التونسية، من بينهم خمس نساء، تسلّموا الميدالية الأممية يوم الثلاثاء 3 فيفري 2025، في خطوة تعكس الاعتراف الدولي بالدور المهني الذي تضطلع به الكفاءات التونسية ضمن العمليات الأممية.

ومنذ انطلاق مهمتها مع البعثة الأممية يوم 28 أوت 2025، أمّنت وحدة النقل الجوي التونسية أكثر من 500 ساعة طيران، نقلت خلالها ما يزيد عن 2000 راكب، إلى جانب شحن أكثر من 2500 طن من البضائع. كما نفذت تسع عمليات إجلاء طبي استعجالية ساهمت في إنقاذ 11 شخصاً، في تأكيد على البعد الإنساني لمهامها.

ولم تقتصر مساهمة الوحدة على الجوانب اللوجستية، بل شملت أيضاً نقل الموظفين والمواد الانتخابية الضرورية لتنظيم انتخابات ديسمبر 2025، بما دعم المسار الديمقراطي وعزّز مقومات الاستقرار المؤسسي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويجسّد هذا التتويج الأممي مستوى الاحتراف والانضباط الذي تتميز به القوات التونسية المشاركة تحت راية الأمم المتحدة، ويؤكد في الآن ذاته الحضور الفاعل لتونس في دعم الأمن والسلم على الصعيدين الإفريقي والدولي.

