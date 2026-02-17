Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعلن Ooredoo Tunisie بكل فخر عن تتويج تطبيقها الرقمي الرائد My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026” في فئة التطبيقات المحمولة.

ويأتي هذا التتويج إثر دراسة وطنية شاملة أنجزها معهد العموري شملت عينة واسعة من المستهلكين التونسيين، مما يعكس مستوى الثقة الكبير الذي يحظى به التطبيق ويؤكد ريادة Ooredoo في مجال الحلول الرقمية المبتكرة.

ويُعد تطبيق My Ooredoo رفيقًا رقميًا متكاملًا يمكّن الحرفاء من إدارة خدماتهم بكل سهولة واستقلالية، من خلال الاطلاع الفوري على الرصيد، القيام بعمليات الشحن، خلاص الفواتير، الاشتراك في العروض والخدمات، الاستفادة من الامتيازات الحصرية، إضافة إلى النفاذ إلى خدمة الحرفاء عبر تجربة رقمية سلسة وآمنة. ويأتي هذا التطبيق في صميم استراتيجية التحول الرقمي التي تعتمدها Ooredoo لتعزيز تجربة الحريف.

وفي هذا السياق، صرّح السيد سونيل ميشرا، المدير التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس:” إن تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب ‘منتج السنة تونس 2026’ هو اعتراف مباشر من حرفائنا بثقتهم في خدماتنا. هذا اللقب يؤكد التزامنا المتواصل بالابتكار وتقديم حلول رقمية بسيطة وفعالة. My Ooredoo ليس مجرد تطبيق، بل هو بوابة نحو تجربة أكثر ذكاءً وسرعة واتصالًا. ومع تسريع وتيرة التحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل الخامس، سنواصل العمل على تطوير خدمات ترتقي بتجربة حرفائنا اليومية. “

ويُذكر أن علامة “منتج السنة” التي أُطلقت سنة 1987 والمتواجدة اليوم في أكثر من 40 دولة، تُعد من أبرز الجوائز العالمية المبنية على تصويت المستهلكين، ومرجعًا موثوقًا يوجّههم نحو أكثر المنتجات ابتكارًا وتميّزًا في السوق.

ومن خلال هذا التتويج الجديد، تؤكدOoredoo تونس مجددًا التزامها بريادة التحول الرقمي ومواصلة تقديم خدمات مبتكرة تضع الحريف في صميم أولوياتها.

