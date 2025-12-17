Français
أخر الأخبار

تتويج للسينما التُونسية في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير المغربية

تُوّجت المخرجة التونسية خديجة المكشر بجائزة أحسن إخراج عن فيلمها “نوار عشية” ضمن فعاليات المهرجان الدّولي للسينما والهجرة بأغادير المغربية في دورته الحادية والعشرين التي انتظمت من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري.

كما تحصل الممثّل التونسي إلياس القادري على جائزة لجنة التّحكيم لأفضل دور رجالي عن أدائه في  هذا الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وفاز الفيلم الفلسطيني القصير “جزر فلسطين” بالجائزة الكبرى للفيلم القصير، فيما نال الفيلم السنغالي “لا توقِظ الطفل” تنويها خاصا من لجنة التحكيم.

وعادت الجائزة الكبرى للفيلم الطويل إلى فيلم “البحر البعيد” للمخرج المغربي سعيد حميش.

يذكر أن هذه الدورة من المهرجان سجلت مشاركة ثمانية أفلام روائية طويلة وثمانية أفلام قصيرة ضمن المسابقات الرسمية، طرحت جميعها قضايا الهجرة بتصورات سينمائية فنية متنوعة، ترجمت ثراء التحارب السينمائية حول إحدى أبرز القضايا الإنسانية المعاصرة.

وقد أُنجزت هذه الأعمال خلال سنتي 2024 و2025، ومثلت ما يقارب عشرين دولة من مختلف القارات، إلى جانب المغرب (البلد المنظم).

