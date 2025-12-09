Français
الأخبار

تجهيزات طبية متطورة لتعزيز خدمات الإنجاب في المستشفيات العمومية بتونس

تجهيزات طبية متطورة لتعزيز خدمات الإنجاب في المستشفيات العمومية بتونس

تواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامجها الوطني لتحديث البنية التحتية الطبية، من خلال تعزيز مراكز المساعدة على الإنجاب في المستشفيات العمومية بتونس وسوسة وصفاقس والمنستير بأحدث التقنيات الطبية المتخصصة، وفق بلاغ صادر مساء الاثنين.

تقنيات حديثة لتحسين نسب النجاح وجودة التشخيص

وأوضحت الوزارة أن المعدات الجديدة ستُمكّن من:

  • تشخيص أكثر دقة للأمراض الوراثية قبل زرع الأجنة،

  • متابعة تطوّر الجنين بشكل مستمر دون التأثير عليه،

  • تحسين جودة تحاليل الخصوبة،

  • رفع نسب نجاح عمليات الإنجاب،

  • وتقريب الخدمات من الجهات الداخلية.

تدريب الفرق الطبية لضمان أفضل استعمال للتكنولوجيا

كما خضعت الفرق الطبية وشبه الطبية لدورات تكوين متخصصة، بهدف ضمان استخدام فعّال لهذه التقنيات المتقدمة، في إطار تعزيز حق العائلات في العلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية في مجال الإنجاب.

المصدر: وات

