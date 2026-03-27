تحت ضغط أزمة الطاقة العالمية : آسيا تعود إلى الفحم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مشهد يعكس تعقيدات المرحلة الراهنة، تجد آسيا نفسها مدفوعة للعودة إلى الفحم، ليس بوصفه خياراً استراتيجياً، بل كحلّ اضطراري فرضته أزمة طاقة عالمية تتفاقم بفعل صراع الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز.

اللافت في هذا التحوّل أنه لا يأتي بمعزل عن مفارقة لافتة؛ فبينما يُعدّ الفحم أحد أكثر مصادر الطاقة تلويثاً، تبين تقارير أن اللجوء إليه مؤقتاً قد يسرّع، على المدى البعيد، التحوّل نحو الطاقة المتجددة، عبر إعادة صياغة أولويات الأمن الطاقي.

تحت ضغط الإمدادات المتقلبة، بدأت دول آسيوية في إعادة تفعيل محطات الفحم أو زيادة الاعتماد عليه لتفادي انقطاعات الكهرباء واحتواء تكاليف الطاقة. كوريا الجنوبية رفعت القيود المفروضة على إنتاج الكهرباء من الفحم، فيما تستعد تايلاند لإعادة تشغيل محطات متوقفة، بينما عززت الهند استخدامه حتى في مجالات كانت تعتمد على الغاز، مثل الطهي.

الأزمة كشفت هشاشة اعتماد القارة على واردات الطاقة، خصوصاً مع اعتماد أكثر من 80% من شحنات النفط والغاز المارة عبر مضيق هرمز على الأسواق الآسيوية. ومع تراجع الإمدادات، كما حدث مؤخراً في قطر، باتت دول مثل باكستان والهند وبنغلاديش في مواجهة مباشرة مع مخاطر نقص الطاقة وارتفاع أسعارها. لكن التحدي لا يقتصر على الإمدادات فقط، بل يمتد إلى البنية التحتية، فغياب مرافق تخزين الغاز في العديد من الدول الآسيوية يجعلها أكثر عرضة لصدمات السوق، ويدفعها إلى البحث عن بدائل محلية أو إقليمية، حتى وإن كانت أقل استدامة بيئياً.

ورغم التأثيرات السلبية الفورية على المناخ، يبدو أن هذه الأزمة قد تمثل نقطة تحوّل. إذ تعيد الحكومات تقييم جدوى الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتدفع نحو الاستثمار في مصادر طاقة محلية ومتجددة أكثر استقراراً على المدى الطويل.

في المقابل، تتزايد الضغوط على صناع القرار مع تراجع شهية البنوك لتمويل مشاريع الفحم، مما يعزز فرص الطاقة النظيفة لتكون البديل المستقبلي. وبين ضرورات الحاضر وتحديات المستقبل، تبدو آسيا أمام معادلة صعبة: تأمين الطاقة اليوم دون التضحية بمناخ الغد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



