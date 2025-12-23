Français
تحديد سعر زيت الزيتون المرجعي

تحديد سعر زيت الزيتون المرجعي

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك مساء اليوم، حول السعر المرجعي لتداول زيت الزيتون،  انه “يتم العمل بسعر مرجعي متحرك عند تداول زيت الزيتون على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10 ديناراً للكغ الواحد. كما يتم التحيين الدوري لهذا السعر أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر ذلك”.

و يأتي ذلك في إطار متابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون للموسم الفلاحي 2025-2026، وحرصاً على إنجاح هذا الموسم وحماية منظومة الإنتاج وضمان توازنها بما يراعي مصلحة كافة المتدخلين في المنظومة وخاصة صغار الفلاحين، وفق ذات البلاغ.

