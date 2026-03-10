تحديد موعد محاكمة الصحبي سمارة و متهم ثان بتهمة التآمر على أمن الدولة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حددت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاريخ 23 مارس الجاري موعدا لجلسة محاكمة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان على خلفية اتهامهما بالتآمر على أمن الدولة.

و كان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة و متهم ثان من أجل “التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و الايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد و تعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة و انتحال صفة” وفق ملف القضية والأبحاث.

