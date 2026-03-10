Français
Anglais
العربية
الأخبار

تحديد موعد محاكمة الصحبي سمارة و متهم ثان بتهمة التآمر على أمن الدولة

تحديد موعد محاكمة الصحبي سمارة و متهم ثان بتهمة التآمر على أمن الدولة

حددت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاريخ 23 مارس الجاري موعدا لجلسة محاكمة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان على خلفية اتهامهما بالتآمر على أمن الدولة.

و كان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة و متهم ثان من أجل “التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي و الايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد و تعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة و انتحال صفة” وفق ملف القضية والأبحاث.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً

382
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
377
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
370
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
361
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور
348
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
347
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
338
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
331
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]
325
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى