تحذير بسوسة: أمطار غزيرة ورياح قوية والسلطات ترفع درجة التأهّب

تحذير بسوسة: أمطار غزيرة ورياح قوية والسلطات ترفع درجة التأهّب

في ظلّ التقلبات المناخية المنتظرة يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 جانفي 2026، دعت السلطات الجهوية بولاية سوسة المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك استنادًا إلى المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، التي تشير إلى إمكانية نزول أمطار غزيرة جدًا مصحوبة برياح قوية، خاصة بشمال الولاية وبمعتمديتي بوفيشة والنفيضة.

وأفاد والي سوسة، بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بجملة من الإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها، أبرزها:

  • الابتعاد عن ضفاف الأودية ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها عند سيلانها.

  • تثبيت الأجسام التي قد تتحرك أو تنجرف بفعل الرياح أو المياه.

  • الالتزام بـقواعد السلامة المرورية، من احترام مسافة الأمان والتخفيض من السرعة وتفادي المجازفة.

  • دعوة البحارة إلى عدم الإبحار إلى حين تحسّن الوضع الجوي.

كما دعا الوالي السادة المعتمدين، بصفتهم رؤساء اللجان المحلية لمجابهة الكوارث، إلى مواصلة التعهّد بالنقاط الزرقاء، والمتابعة الحينية للتغيرات المناخية، مع التدخل الفوري عند الاقتضاء.

