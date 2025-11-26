تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة إنذارية تُنبّه إلى تقلّبات جوية قوية يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 ويوم غد الخميس، تتسم بـ طقس بارد ونزول أمطار محليًا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والجهات الغربية.

تفاصيل الوضع الجوي حسب النشرة الرسمية

أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط والجنوب الشرقي.

أمطار رعدية غزيرة بولايات: جندوبة باجة بنزرت

الكميات اليومية تتراوح بين 20 و40 مم وقد تصل محليًا إلى 70 مم، مع احتمال تساقط البرد في أماكن محدودة.

درجات الحرارة

القصوى بين 12 و20 درجة .

بالجهات الغربية تتراوح بين 08 و12 درجة .

الصغرى بين 06 و10 درجات وقد تنخفض إلى 05 درجات ببعض المناطق الغربية.

إمكانية تساقط الثلوج صباح الخميس بالمرتفعات الغربية.

استمرار تهاطل الأمطار

تتواصل الأمطار يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون غزيرة أحيانًا خاصة بأقصى الشمال الغربي.

