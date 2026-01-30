Français
تحذير جوي : رياح قوية جدًا وأمطار غزيرة مرتقبة ابتداءً من السبت بعدة ولايات

نشرة تحذيرية ..

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة تحذيرية نبّه فيها إلى تدهور ملحوظ في الوضع الجوي بداية من ظهر يوم السبت 31 جانفي 2026، يتمثل أساسًا في هبوب رياح قوية إلى قوية جدًا وأمطار أحيانًا غزيرة بعدة مناطق من البلاد.

رياح عاتية تتجاوز 110 كلم/س وانخفاض كبير في مدى الرؤية

وأوضح المعهد أن الرياح ستهب من القطاع الغربي، وتكون قوية إلى قوية جدًا بأغلب الجهات، حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و80 كلم/س، مع هبات مؤقتة قد تصل إلى 110 كلم/س خاصة بولايات جندوبة، باجة، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، الكاف، سليانة، القصرين، القيروان وسيدي بوزيد.

كما تشمل هذه التقلبات ولايات الجنوب، لا سيما قفصة، توزر، قبلي، تطاوين، قابس ومدنين، حيث تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية. ومن المنتظر أن تبلغ سرعة الرياح حدود 130 كلم/س أثناء الليل، خاصة بالمناطق الجبلية.

أمطار رعدية أحيانًا وغزيرة بالشمال والسواحل

ومن المنتظر أيضًا نزول أمطار بداية من يوم السبت بالشمال، قبل أن تشمل محليًا مناطق من الوسط. وتكون هذه الأمطار مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة خاصة أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية.

وتتراوح الكميات القصوى بين 30 و50 مليمترا، مع إمكانية تسجيل كميات محلية تصل إلى 70 مليمترا، خصوصًا بولايات جندوبة، باجة، بنزرت ونابل، إلى جانب تساقط البرد في بعض المناطق.

دعوة إلى الحذر ومتابعة النشرات الرسمية

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء التنقلات، والانتباه إلى مخاطر الرياح القوية، واضطراب البحر، وتجمع المياه، مع التأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية خلال الساعات القادمة.

