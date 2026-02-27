تحذير طبي: قلة النوم المزمنة قد تضعف المناعة وتزيد خطر السمنة والسرطان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نبّه المختص في طبّ النوم الدكتور محمد التركي إلى المخاطر الصحية المرتبطة بحرمان الجسم من النوم لفترات طويلة، مؤكدًا أن اضطراب النوم المتواصل قد يؤدي مع مرور الوقت إلى اختلالات خطيرة، من بينها ضعف جهاز المناعة، وزيادة الوزن، وارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة من بينها السرطان.

وجاءت تصريحات المختص خلال حوار تلفزي بثّته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في إطار تقديم نصائح صحية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تغيرًا في نسق النوم والعادات اليومية.

وأوضح أن السهر المتكرر إلى ساعات متأخرة، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، قد يتسبب في اضطرابات بيولوجية تؤثر على وظائف الجسم الحيوية، ولا سيما صحة القلب.

المصدر: وات

