تحذير لمرضى السكري في رمضان : تجنبوا هذه الأخطاء لحماية صحتكم [فيديو]

حذّرت المختصة في التغذية غالية عطواني، في تصريح لتونس الرقمية ، من الاستهانة بالقواعد الصحية الخاصة بمرضى السكري خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الالتزام بتوصيات دقيقة يمكن أن يجنبهم حالات الإغماء والمضاعفات الخطيرة.

السحور… وجبة هامة لا يجب تجنبها

أوضحت المختصة أن العديد من المرضى يتجاهلون وجبة السحور، رغم أنها تلعب دوراً محورياً في تنظيم مستوى السكر في الدم.

وشددت على ضرورة:

تناول السحور في آخر وقت ممكن لتفادي هبوط السكر خلال النهار.

أن تحتوي الوجبة على مصدر بروتين مثل الحليب ومشتقاته أو البيض.

اعتماد سكريات بطيئة الامتصاص مثل البسيسة، الدرع أو الشوفان، لما توفره من طاقة تدريجية وتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم

في المقابل، حذرت من تناول الحلويات في السحور، لأنها ترفع مستوى السكر بسرعة ثم يتراجع بشكل مفاجئ، ما يسبب التعب وربما الإغماء.

الإفطار… التدرج ضروري لتفادي الصدمة

بالنسبة لوجبة الإفطار، أكدت المختصة ضرورة تجنب الأكل العشوائي والمتقطع لأن ذلك يرهق الجسم.

وأوصت باتباع نظام المراحل:

البدء بتمرات (يمكن إضافة فواكه جافة) لتفادي الارتفاع المفاجئ للسكر ومساعدة الإنسولين على العمل تدريجياً. تناولالحساء ثم السلطة وأخيراً الطبق الرئيسي الذي يجب أن يحتوي على نشويات مع بروتينات بتوازن مدروس.

لمجة صحية

خلال السهرة، يُنصح لمجة صحية مثل:

ياغورت

فواكه جافة

كعك منزلي

كما شددت على ضرورة تجنب المقليات، مع إمكانية اللجوء إلى بدائل:

تحضير الحلويات في المنزل باستعمال سكر التمر أو التمر أو الموز.

إعداد البريك في الفرن بدل القلي.

القهوة والشاي… بحذر

نبهت عطواني إلى أن القهوة والشاي قد يسببان الجفاف السريع، لذلك يُفضل الاكتفاء بأحدهما فقط، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً موزعة بين الإفطار والسحور.

مراقبة السكر ضرورة

وأكدت المختصة على أهمية امتلاك جهاز قياس السكر، ومراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام. وفي حال نزول المعدل إلى أقل من 0.7 غ/ل، يجب إيقاف الصيام فوراً لتجنب مضاعفات خطيرة.

واختتمت بالتأكيد على أن مريض السكري يستطيع الصيام بأمان إذا التزم بالقواعد الصحية واستشار طبيبه، لأن الاستهانة بالتوصيات قد تؤدي إلى طوارئ صحية غير محسوبة.

