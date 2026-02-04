تحذير لمُستعملي الطريق: ريح قوية ودواوير رملية بالجنوب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور ، مستعملي الطريق بالجنوب ، إلى الحذر وتطبيق قواعد السلامة منبّها إلى تغير الأحوال الجوية ، ظهر هذا اليوم الاربعاء ، وظهور رياح رملية ودواوير رملية من شأنها حجب الرؤية.

وأكّد المرصد ، في بلاغ نشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” ، إلى تخفيف السرعة وإنارة أضواء السيارة أو الدراجة النارية ومضاعفة مسافة الأمان إضافة إلى الحذر من الأجسام المتطايرة مع غلق النوافذ وتشغيل المكيف.

وفي حالة انعدام الرؤية تماماً حثّ المرصد مستعملي الطريق إلى الخروج من الطريق والركن في مكان آمن بعيد عن حركة المرور مع إنارة أضواء التنبيه داعيا في الآن نفسه المصابين بالحساسية أو ضيق التنفس إلى تجنّب السياقة في هذه الظروف إلا للضرورة القصوى.

