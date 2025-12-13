تحذير من انهيار القطاع الصحي في بريطانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذر وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج الأطباء المقيمين من أن الإضرابات و الارتفاع الحاد في عدد حالات الإنفلونزا خلال فترة عيد الميلاد قد يكونان بمثابة “العامل الحاسم” الذي يُؤدي إلى انهيار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقال وزير الصحة إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه “تحديًا لم تشهده منذ الجائحة”، وحث الأطباء المقيمين على قبول عرض الحكومة وإنهاء إضرابهم.

و قال : “يعمل فريق هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأكمله على مدار الساعة لضمان استمرار تقديم الخدمات. لكن الوضع بالغ الخطورة. قد تكون إضرابات عيد الميلاد هي العامل الحاسم الذي يُؤدي إلى انهيار الهيئة. لذلك أناشد الأطباء المقيمين مباشرةً قبول عرض الحكومة”.

و أظهرت إحصاءات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الصادرة يوم الخميس أن حالات الإنفلونزا بلغت مستوى قياسياً لهذا الوقت من العام، بعد أن قفزت بنسبة 55% خلال أسبوع لتصل إلى متوسط 2660 مريضاً في المستشفيات يومياً الأسبوع الماضي.

و يعتزم الأطباء المقيمون الإضراب من 17 إلى 22 ديسمبر، على الرغم من أن أعضاء نقابة الجمعية الطبية البريطانية (BMA) يصوتون على عرض جديد من الحكومة قد يوقف الإضراب.

و في مقال له في صحيفة التايمز، قال ستريتنج إن عدد المرضى في مستشفيات إنجلترا قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول ذروة تفشي المرض، ووصف المشاهد في المستشفيات بأنها “غير مبررة”.

و قال الدكتور كريس ستريثر، المدير الطبي الإقليمي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن تأثير حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا “سيئ للغاية”، لكنه “لا يُقارن بحجم” جائحة كوفيد-19.

و عند سؤاله عما إذا كان الحديث عن انهيار هيئة الخدمات الصحية الوطنية مبالغاً فيه، قال ستريثر لبرنامج “توداي” على إذاعة بي بي سي 4: “هيئة الخدمات الصحية الوطنية قادرة على التعامل مع الوضع حالياً. و لا تزال معدلات الإصابة بالإنفلونزا في ازدياد”.

و قال ستريثر إن 2500 مريضًا أُدخلوا إلى مستشفيات إنقلترا مصابين بالإنفلونزا، بزيادة قدرها 55% عن الأسبوع السابق، وهو ما يعادل امتلاء ثلاثة مستشفيات كبيرة بمرضى الإنفلونزا.

