تحرك عاجل من الفيفا لضمان مشاركة إيران في كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وجّه دعوة عاجلة للاتحاد الإيراني لكرة القدم لضمان استمرار منتخب إيران ضمن منافسات كأس العالم 2026، مع تأكيد أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا جدًا لتوضيح الإجراءات المتخذة.

و تأتي هذه الخطوة كحل وقائي لتفادي أي سيناريو يهدد مشاركة إيران، حيث يدرس “فيفا” إمكانية نقل جميع مباريات الفريق الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لضمان بيئة آمنة و محايدة، حسب Topskills Sports UK.

و يهدف الاقتراح إلى حماية اللاعبين والوفد الإيراني، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وإتاحة فرصة لكل الاتحادات الأعضاء للتعامل مع مخاوفها، بما يضمن مشاركة عادلة ومنصفة لجميع المنتخبات في البطولة.

و كانت قرعة كأس العالم 2026 أوقعت منتخب إيران فى المجموعة السابعة بجانب منتخبات مصر و بلجيكا و نيوزيلندا.

