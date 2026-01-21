Français
تحسبا لأي طارئ : وزارة الفلاحة تُبقي لجنة اليقظة في حالة انعقاد دائم بعد الأمطار الغزيرة

أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، بتسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات التي شهدت تساقطات مطرية كثيفة، إلى جانب الجهات المجاورة، وذلك تحسّبًا لأي تطورات محتملة.

وخلال اجتماع لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، المنعقد أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، دعا الوزير إلى الإبقاء على لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي في حالة انعقاد دائم، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية المعنية، لمتابعة تأثير التقلبات الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان.

وتم خلال الاجتماع استعراض المعطيات الأولية حول كميات الأمطار المسجّلة بمختلف المناطق، وتقييم انعكاساتها على الزراعات الكبرى، والأشجار المثمرة، والخضروات، إضافة إلى الوقوف على وضعية السدود والمنشآت المائية ومدى قدرتها على استيعاب الواردات المائية.

كما ناقشت اللجنة جملة من التدابير الاستباقية الكفيلة بالحدّ من الأضرار المحتملة وضمان سلامة الفلاحين والمنشآت الفلاحية، وذلك في إطار تنسيق متواصل مع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث.

وفي بلاغ صادر اليوم الأربعاء، جدّدت وزارة الفلاحة دعوتها للمواطنين والفلاحين إلى توخّي الحذر وتجنّب الاقتراب من المنشآت المائية، على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية، لما تمثله من مخاطر في فترات التقلبات الجوية.

كما أوصت البحّارة بعدم المجازفة بالإبحار في ظلّ سوء الأحوال الجوية، وضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم داخل الموانئ إلى حين تحسّن الظروف واستقرار الطقس.

