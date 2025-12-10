تحسين جودة الحياة … اعتمادات كبرى للتهذيب العمراني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التهذيب العمراني هو مجموعة تدخلات لتحسين ظروف العيش في الأحياء السكنية عبر تهيئة البنية التحتية وبناء تجهيزات وتحسين السكن، بهدف إدماجها اقتصادياً واجتماعياً ورفع التفاوت الجهوي، وهو يتم عبر برامج وطنية كبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يستهدف تحسين جودة الحياة للسكان.

ويعد التهذيب العمراني عملية شاملة ترمي الى تحسين البيئة الحضرية للسكان، خاصة في الأحياء التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية بما يساهم في خلق فرص اقتصادية عبر إحداث فضاءات صناعية واقتصادية وحرفية لتعزيز الدخل وتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق.

وتتمثل أهم البرامج في تونس في برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بجيليه الجيل الأول والثاني الذي يستهدف مئات الأحياء لتحسين ظروف العيش بتدخلات متكاملة وتجهيزات جماعية وبرنامج الإحاطة بالأحياء المحيطة بالعاصمة والمناطق الكبرى والمشاريع البلدية من خلال تهذيب المعالم التاريخية وتجديد الأسواق البلدية وتأهيل الأحياء الشعبية.

توطيدا لهذا المسار، عقدت هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الاثنين 8 ديسمبر الجاري، اجتماعا ترأسه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، وذلك في إطار متابعة سير إنجاز هذا البرنامج. وتم بالمناسبة استعراض تقدم الإنجاز الخاص بالجيل الأول من البرنامج، الذي شمل 155 حيًا بكلفة تقدر بنحو 619,037 مليون دينار قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين. كما تمت متابعة تقدم مشاريع الجيل الثاني، الذي يشمل 160 حيًا بكلفة 841,9 مليون دينار، وتناول الاجتماع الإشكاليات التي تعترض التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بطلبات البلديات لتوفير اعتمادات تكميلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

ودعا الوزير إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ الجيل الثاني من البرنامج، والعمل على المحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج، خاصة منها الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة موصيا، في ذات السياق، بإعداد دراسات جدوى مستقبلا بالنسبة للمشاريع المقترحة في إطار مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2026-2030.

هذا وتشكل ظاهرة السكن غير المهيكل أحد المشاغل الرئيسيّة للسّلط العموميّة. ويتمّ السّعي إلى معالجة هذه الظاهرة ضمن سياسات سكنيّة وحضريّة واجتماعيّة بتجسيم عدة مراحل تعتمد اساسا على تهذيب وتجهيز وإدماج الأحياء بغرض تحسين ظروف العيش بهذه التجمّعات السكنيّة.

كما يجري تنفيذ مشاريع حضرية مندمجة للتعامل مع السكن غير المهيكل من خلال التسوية العقارية والهيكلة العمرانية ومدّ الشبكات الأساسية وإقامة التجهيزات العمومية وكذلك عبر منح قروض بشروط ميسرة لتحسين المساكن وتوسيعها أو لبناء مساكن جديدة.

وللرفع من نجاعة هذه التدخلات تمّ وضع برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يهدف الى تحسين ظروف عيش لمواطنتين بعدد من الاحياء السكنية بمختلف ولايات الجمهورية وذلك من خلال تهيئة البنية الأساسية (تطهير صرف مياه الأمطار تهيئة الطرقات، وتنوير عمومي…) وبناء تجهيزات جماعية (رياضية وثقافية و شبابية وجمعياتية…) وتحسين السكن وتهيئة أو بناء فضاءات صناعية و اقتصادية وحرفية مع إمكانية تهيئة تقسيمات معدة للبناء محاذية للأحياء المعنية بالتدخل.

