تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، تراجعًا إلى 2,8865 دينارًا تونسيًا، لينخفض بذلك في السوق بين البنوك إلى ما دون عتبة 2,900 دينار لأول مرة منذ شهر أوت 2025، وذلك وفق المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي (BCT). ويقدّر خبراء أن ينهي الدولار الأمريكي سنة 2025 على أكبر تراجع له منذ أكثر من 20 عامًا.

ووفق تقرير حديث نشره البنك المركزي التونسي، ومع نهاية شهر سبتمبر 2025، وبالمقارنة مع مستوياته في نهاية 2024، أظهر الدينار التونسي قدرًا لافتًا من الصمود أمام كل من الدولار الأمريكي والين الياباني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 9,4% و3,3% على التوالي.

وعلى مستوى المعدلات، واصل الدينار تحقيق مكاسب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، حيث ارتفع بنسبة 2,9% مقابل الدولار الأمريكي، و0,5% أمام اليورو، و0,7% مقابل الين الياباني، في حين سجّل تراجعًا بنسبة 3,0% أمام الدرهم المغربي.

وبمقارنة أسعار الصرف بين 23 ديسمبر و24 ديسمبر 2025، يُلاحظ ما يلي:

ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو، حيث انتقل سعر الصرف من 3,3923 إلى 3,3865.

وارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع سعر الصرف من 2,9053 إلى 2,8865.

