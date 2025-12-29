تحسّن طفيف للدينار التونسي أمام اليورو والدولار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل الدينار التونسي تسجيل تحسّن طفيف مقابل أبرز العملات الأجنبية، وفق أحدث المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

وبتاريخ 26 ديسمبر 2025، سجّل الدينار التونسي ارتفاعًا طفيفًا أمام اليورو، إذ انتقل سعر الصرف من 3,3850 دينار لليورو الواحد يوم 25 ديسمبر 2025 إلى 3,3822 دينار لليورو يوم 26 ديسمبر 2025. كما سجّل الدينار تحسّنًا محدودًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع سعر الصرف من 2,9035 دينار إلى 2,8883 دينار للدولار الواحد.

وعلى الصعيد الدولي، واصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) مساره التصاعدي، إذ ارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية إلى مستوى 1,1782 دولار، بعد أن تجاوز خلال التعاملات الصباحية عتبة 1,18 دولار للمرة الأولى منذ قرابة ثلاثة أشهر، وتحديدًا منذ 24 سبتمبر 2025.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي لليورو خلال الأشهر الأخيرة إلى تراجع قوة الدولار الأمريكي، في أعقاب قرارات السياسة النقدية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED).

