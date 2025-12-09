Français
تحسّن في وضعية السدود خلال موسم 2024-2025… رغم بقاء التحديات المناخية قائمة

أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حمادي الحبيب، أن الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2024-2025 سجّلت تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر الماضية، رغم استمرار دقّة الوضع الهيدرولوجي في البلاد.

خطّة استباقية لتأمين مياه الشرب في صيف 2025

وأوضح الحبيب، خلال افتتاح أسبوع المخطط الوطني للتكيّف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وبدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، أنّ الوزارة تمكنت من تأمين حاجيات مياه الشرب لصائفة 2025 عبر:

  • تعبئة الموارد المائية المتاحة،

  • ربط المناطق التي تعاني من نقص بالمناطق المجاورة،

  • اعتماد خطط استباقية للتصرف في الطلب على المياه.

كما شدّد على أهمية تعزيز قدرات التكيّف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل تقلّب الإيرادات وتزايد الضغوط على الموارد المائية.

المصدر: وات

تعليقات

