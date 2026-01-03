تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحطّمت مروحية خاصة كانت تقل أربعة أشخاص في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية، حسب مكتب شريف مقاطعة بينال.

و ذكر المكتب في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن بلاغات وردت إليه تفيد بتحطم مروحية في الجبال قرب وادي تيليغراف كانيون، جنوبي بلدة سوبيريور في أريزونا.

و أضاف البيان أن فرقا من المكتب انتقلت فورا إلى الموقع، حيث تم رصد المروحية من الجو و قد تأكد تحطمها.

و لا تزال الحالة الصحية للأشخاص الأربعة على متنها غير مؤكدة، إذ يواجه فريق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الموقع نظرا لوقوعه في منطقة نائية و وعرة.

و قد تولّت جهتا التحقيق المختصتان و هما المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) و الإدارة الفيدرالية للطيران (FAA) – التحقيق في ملابسات الحادث.

كما فرضت الإدارة الفيدرالية للطيران قيودا مؤقتة على حركة الطيران فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

