رياضة

تحكيم: تجميد نشاط الحكمين قيراط وشريط إلى أجل غير مسمى !

أعلنت مساء الأحد الإدارة الوطنية للتحكيم في بلاغ تجميد نشاط الحكمين هيثم قيراط وأسامة شريط “نظرا لارتكابهام خطأ جسيما وغير مبرر” وذلك في علاقة بمباراة النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي.

وقالت الإدارة الوطنية للتحكيم في بلاغ الأحد، إنّه بعد مراجعة اللقطات المعنية والإطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الحكم الفيديو المساعد (VAR) “تبين بشكل واضح ارتكاب الحكم الدولي هيثم قيراط ومساعده أسامة شريط لخطأ تحكيمي تمثّل في إشعار الحكم بصحة الهدف وإقراره رغم ثبوت حالة التسلل وفق التقنيات المعتمدة وبعد مراجعتها.”

وأشارت الإدارة الوطنية للتحكيم أنه تقرر أيضا فتح تحقيق للتثبت في ملابسات هذا القرار ورفع الملف إلى المكتب الجامعي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

