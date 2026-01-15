Français
تحول سكاني غير مسبوق: فرنسا تسجّل وفيات أكثر من الولادات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

سجّلت فرنسا خلال سنة 2025 تحوّلًا ديمغرافيًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مؤشر واضح على تغير عميق في البنية السكانية للبلاد.

ووفق أحدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، بلغ عدد سكان فرنسا 69,1 مليون نسمة بتاريخ 1 جانفي 2026، من بينهم 2,3 مليون يقيمون في الأقاليم الفرنسية الخمسة فيما وراء البحار.

ورغم هذا المنعطف الرمزي، يواصل عدد السكان في فرنسا ارتفاعه، وإن بوتيرة أبطأ، حيث سُجّلت زيادة بنسبة 0,25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي نسبة أقل بقليل من تلك المسجلة خلال السنتين السابقتين. ويعكس هذا التطور تأثير عوامل عدة، من بينها تراجع الخصوبة وتسارع شيخوخة المجتمع.

