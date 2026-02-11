تحوير وزاري في مصر: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على حركة تحوير وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي.

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أنه تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام . وأضاف أنه عقب أداء اليمين الدستورية شدد الرئيس المصري على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص.

التحوير الوزاري أفضى إلى تعيين رئيس الوزراء ووزراء ونواب وزراء جدد :

حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.

بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.

جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.

وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



