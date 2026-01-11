تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجلت تحويلات التّونسيين المقيمين بالخارج تطوراً ملحوظاً خلال سنة 2025، لتؤكد من جديد دورها المحوري كأحد أهمّ أعمدة استقرار الاقتصاد الوطني وتدفق العملة الأجنبية للبلاد.

وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات 8761,6 مليون دينار مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ 8262,6 مليون دينار في سنة 2024 بزيادة بنسبة 6 بالمائة.

و يأتي هذا المنحى التصاعدي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، تمثلت في ضغوط تضخمية و سياسات نقدية حذرة في أغلب دول الاستقبال، مما يعكس متانة الروابط التي تجمع الجالية التونسية بوطنها الأم وحرصها على معاضدة مجهودات الدولة التنموية.

و تُصنّف تحويلات التونسيين بالخارج اليوم كواحدة من الركائز الأساسية لتوفير السيولة من العملة الصعبة، جنباً إلى جنب مع العائدات السياحية و الصادرات.

و قد ساهمت هذه التدفقات بشكل مباشر في عام 2025 في دعم الاحتياطي الوطني من خلال تعزيز موجودات تونس من النقد الأجنبي و استقرار الميزان التجاري و تغطية جزء هام من احتياجات التمويل الخارجي فضلا عن الاستقرار النقدي بالمساهمة في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.

و مع اهمية هذه التحويلات لنحو مليوني تونسي مقيم بالخارج، جلهم في الاتحاد الأوروبي، فان التوجه الحالي للدولة، حسب مراقبين، يميل نحو تحفيز التونسيين بالخارج لتوجيه جزء من هذه التحويلات المالية الهامة نحو مشاريع استثمارية منتجة ذات قيمة مضافة عالية.

و تظهر الاحصائيات ان مشاريع التونسيين بالخارج في وطنهم الاهم لا تزال متواضعة ولم ترتق إلى المكانة الضرورية للإسهام في مجهود التنمية في البلاد.

