Français
Anglais
العربية
الأخبار

تحويلات التونسيين بالخارج و عائدات السياحة بلغت في 2025 قرابة 17 مليار دينار

سجّلت العائدات السياحية ومداخيل العمل المتراكمة (تحويلات التونسيين بالخارج )، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، ما قيمته 16,7 مليار دينار، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء.

وقد ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6,5%، لتنتقل من 7.599,7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024 إلى 8.096,9 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025، في حين سجّلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتبلغ 8.761,6 مليون دينار.

وبنهاية سنة 2025، بلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي 12.445,4 مليون دينار، مقابل 14.371,2 مليون دينار سنة 2024، أي بتراجع قدره 15%.

أما صافي الموجودات من العملة الأجنبية، فقد استقر عند مستوى 24.796,8 مليون دينار، بما يغطي 105 أيام توريد، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مقابل 27.331,7 مليون دينار و122 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

485
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

430
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
415
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
355
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
353
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
340
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
305
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
298
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
278
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
265
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى