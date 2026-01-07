تحويلات التونسيين بالخارج و عائدات السياحة بلغت في 2025 قرابة 17 مليار دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت العائدات السياحية ومداخيل العمل المتراكمة (تحويلات التونسيين بالخارج )، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، ما قيمته 16,7 مليار دينار، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء.

وقد ارتفعت العائدات السياحية بنسبة 6,5%، لتنتقل من 7.599,7 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024 إلى 8.096,9 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025، في حين سجّلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتبلغ 8.761,6 مليون دينار.

وبنهاية سنة 2025، بلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي 12.445,4 مليون دينار، مقابل 14.371,2 مليون دينار سنة 2024، أي بتراجع قدره 15%.

أما صافي الموجودات من العملة الأجنبية، فقد استقر عند مستوى 24.796,8 مليون دينار، بما يغطي 105 أيام توريد، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مقابل 27.331,7 مليون دينار و122 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

